Новое постановление о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, подписал Киясов

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Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление о карантинных мерах в стране. Документ опубликован на официальном сайте Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

Согласно документу, в отдельных случаях по решению МВК допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения:

лицам, выезжающим за рубеж в целях представления интересов Республики Казахстан на международном уровне; обладателям международной стипендии "Болашак" и лицам, направляющимся на обучение за рубеж в рамках межправительственных соглашений/договоров, в том числе академической мобильности, и их членам семьи, при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки РК; студентам, самостоятельно поступившим в зарубежные учебные заведения и обучающимся в рамках межправительственных соглашений или академической мобильности и студентам, планирующим выехать по программе Work and travel и их членам семьи, при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки РК; пациентам, направляющимся на лечение за рубежом при предоставлении документов, подтверждающих необходимость лечения за пределами Республики Казахстан, а также лицам, сопровождающим их для лечения.

"При этом, проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок прививаемого лица или его законных представителей.

Интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ рекомендуется не менее 90 дней", - говорится в постановлении.

В документе также сказано о проведении вакцинации с применением вакцины "Спутник Лайт".

Вакцина "Спутник Лайт" - векторная вакцина для профилактики КВИ, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Вакцина применяется для ревакцинации против КВИ.

Вакцина предназначена только для внутримышечного введения. Строго запрещено внутривенное введение препарата.

Вакцину рекомендуется вводить в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча). При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра.

Противопоказания к вакцинации:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе (отек Квинке или анафилактический шок);

беременность и период лактации;

возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Препарат необходимо применять с осторожностью при:

хронических заболеваниях печени и почек;

эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации);

тяжелых заболеваниях системы кроветворения;

эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах;

аутоиммунных заболеваниях (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжёлых и жизнеугрожающих состояний);

злокачественных новообразованиях.

В рамках проведенных клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности препарата Спутник-Лайт" после вакцинации были зарегистрированы следующие нежелательные явления:

очень часто и часто - общие нарушения и реакции в месте введения (гипертермия, боль, отек, зуд в месте вакцинации, астения, боль, недомогание, пирексия, повышение температуры кожи в месте вакцинации, снижение аппетита);

часто - нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения (боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, ринорея), нарушения со стороны нервной системы (головная боль, астения), желудочно-кишечные нарушения (тошнота, рвота, диспепсия);

редко - головокружения, обмороки.

Постановление вступает в силу сегодня, 25 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952843-novoe-postanovlenie-o-vaktsinatsii-preparatami-odobrennymi-voz-podpisal-kiyasov/