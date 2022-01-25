Пульмонолог объяснил, почему некоторые люди могут не заметить заболевания COVID-19

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Пульмонолог рассказал, почему при COVID-19 не сразу обнаруживают поражение легких, передает Sputnik Россия.

Обычно человек использует примерно 30 процентов возможностей своих органов. Поэтому когда нагрузка на них возрастает, это не сразу заметно.

"И если происходит поражение легочной ткани, то мы можем даже не заметить, что нагрузка на легкие возросла. В такие моменты подключаются компенсаторные механизмы, которые обычно скрыты. Если человек невнимательно относится к своему организму, то он может этого даже не заметить", - говорит пульмонолог Сергей Пурясев.

Чаще всего на тревожные симптомы не обращают внимания курильщики. Злоупотребляющий этой вредной привычкой может не заметить, что частота и характер кашля изменились.

Избежать осложнений поможет своевременная вакцинация.

Ранее профессор назвал самые опасные последствия после COVID-19. А британский эпидемиолог перечислил симптомы заболевания омикрон-штаммом у вакцинированных людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952800-pulmonolog-obyasnil-pochemu-nekotorye-lyudi-mogut-ne-zametit-zabolevaniya-covid-19/