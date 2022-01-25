В каком случае школьников могут перевести на онлайн-обучение, объяснили в Минздраве

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Глава Минздрава на заседании кабмина рассказала, при каких условиях школы страны могут вновь перевести на "дистанционку", передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, с учетом международного опыта и по рекомендации Министерства образования и науки и ЮНИСЕФ пересмотрен формат обучения в организациях образования.

"Все дошкольные организации, учащиеся начальных классов и школы мощностью до 600 учащихся обучаются в штатном формате. В организациях образования (с численностью - прим. ред.) свыше 600 учащихся применяется дифференцированный подход к организации обучения, начальная школа - в штатном режиме. При выборе формата обучения обязательно учитывается уровень охвата вакцинацией", - отметила министр.

По ее словам, в университетах и колледжах страны также введен дифференцированный подход: лекции - онлайн, остальные дисциплины - в штатном режиме по гибкому графику.

"Органами санэпиднадзора будет продолжаться мониторинг исполнения карантинных мер и при выявлении нарушений, как и в первом учебном полугодии, обучение будет переводиться в онлайн-формат", - указала Гиният.

В связи с этим, она указала акиматам областей, а также Алматы, Нур-Султана и Шымкента на необходимость обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в организациях образования для недопущения резкого роста заболеваемости среди учащихся.

Напомним, несколько дней назад главный санврач страны подписал новое постановление об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952796-v-kakom-sluchae-shkolnikov-mogut-perevesti-na-onlayn-obuchenie-obyasnili-v-minzdrave/