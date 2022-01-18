Карантин до 7-10 дней хотят сократить для контактных и бессимптомных в Казахстане

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На онлайн-брифинге в СЦК глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава сообщила, что карантин в Казахстане планируют сократить с 14-ти до 10-ти дней, а при отрицательном ПЦР-тесте – до 7 суток, передает корреспондент NUR.KZ.

У главы комитета Айжан Есмагамбетовой спросили, не собираются ли в Казахстане сократить срок карантина для контактных и бессимптомных, как это делают в других странах.

"Да, мы в пятницу провели (конференцию в - прим. ред.) Zoom с нашими коллегами, с привлечением специалистов, изучили международный опыт. Действительно, в мире сейчас идет снижение срока карантина.

Пока, предварительно, мы в проекте постановления главного госсанврача предусматриваем, что контактные и бессимптомные будут находиться на карантине до 10 дней.

При этом, будет дано право провести тестирование на 7-е сутки и при отрицательном результате - уже через 7 дней завершать карантин и выходить на работу", - заявила спикер.

Есмагамбетова добавила: если провести тест через 7 дней возможности нет, можно просто дождаться окончания 10-ти дней, после чего карантин закончится.

"То есть, через 10 дней они тогда, не сдавая ПЦР-тест, могут завершать карантин и выходить на работу", - сообщила глава комитета.

Ранее на том же брифинге глава Минздрава Ажар Гиният ответила, планируется ли в Казахстане вводить локдаун.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951790-karantin-do-7-10-dney-hotyat-sokratit-dlya-kontaktnyh-i-bessimptomnyh-v-kazahstane/