Омикрон-штамм легче проникает в организм человека через глаза

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Офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что, согласно данным последних исследований, штамм "омикрон" попадает в организм человека через слизистую оболочку глаз, передает Lenta.ru.

"Последние данные говорят, что "омикрон" более контагиозен в том, что касается слизистой оболочки глаза", – сказала офтальмолог, отметив, что о способности коронавируса проникать в организм через глаза стало известно еще в начале пандемии.

Шилова добавила, что у омикрон-штамма нет особых способов проникновения в зрительные органы. Такой путь заражения связан с общим числом инфицирования людей.

Эксперт подчеркнула, что связи между способом заражения и общей тяжестью заболевания COVID-19 также нет.

"Это просто путь проникновения. На начало пандемии звучали цифры в пять-семь процентов, приходящихся на заражения через оболочку глаз", – пояснила она.

Ранее британский эпидемиолог Тим Спектор рассказал, что в основном вакцинированные люди при заражении новым штаммом жалуются на насморк, чихание, усталость, головную боль и боль в горле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952787-omikron-shtamm-legche-pronikaet-v-organizm-cheloveka-cherez-glaza/