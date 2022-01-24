Назван симптом, который встречается у 73 процентов заболевших омикрон-штаммом

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Газета Бангладеша abdnews24 сообщила, что 73 процента заразившихся омикрон-штаммом в этой стране пожаловались на один симптом.

Им оказался насморк.

Не менее распространенными оказались головные боли, вялость и чихания.

"Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа", - говорит официальный представитель Главного управления здравоохранения Бангладеша профессор Назмул Ислам.

Головные боли испытывают 68 процентов пациентов. С постоянным чувством усталости столкнулись 64 процента людей. Минимум 60 процентов испытывают боль в горле и чихание. 44 процента пожаловались на кашель.

Ранее мы писали о наиболее распространенных симптомах при заболевании омикрон-штаммом у детей. Отмечается, что эта группа наименее всего подвержена тяжелому течению болезни.

Международная группа ученых в ходе исследования выяснила, что препарат "Спутник V" является эффективным против омикрон-штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952586-nazvan-simptom-kotoryy-vstrechaetsya-u-73-protsentov-zabolevshih-omikron-shtammom/