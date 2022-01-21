Ученые заявили, что "Спутник V" оказался эффективнее Pfizer против омикрон-штамма

Иллюстративное фото: Thiago Prudêncio/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Согласно исследованиям, проведенным в итальянском Институте Спалланцани совместно с учеными российского Центра имени Гамалеи, вакцина "Спутник V" оказалась эффективнее препарата Pfizer против омикрон-штамма, говорится на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

"Вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)", – сообщается в отчете.

Исследователи отметили, что 74,2% всех образцов крови привитых "Спутником V" нейтрализовали штамм "омикрон", в то время как этот показатель у Pfizer составил 56,9%.

"В рамках выборки образцов с наивысшими 25% показателями RBD-специфических IgG антител, у 100% вакцинированных "Спутником V" были зафиксированы антитела, нейтрализующие "омикрон", по сравнению с 83,3% у вакцинированных препаратом Pfizer", – добавили ученые.

По мнению исследователей, российская вакцина показала более высокую эффективность, чем американский препарат, поскольку имеет более широкий спектр антител, более высокую степень имитации инфекции аденовирусной платформой и гетерогенную схему в своей основе.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, для кого омикрон-штамм может быть особенно опасным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952396-uchenye-zayavili-chto-sputnik-v-okazalsya-effektivnee-pfizer-protiv-omikron-shtamma/