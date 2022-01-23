Названы наиболее распространенные симптомы "омикрона" у детей

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Дети при заражении омикрон-штаммом редко болеют в тяжелой форме, но о наличии инфекции могут свидетельствовать несколько признаков.

Издание Business Insider опубликовало данные британского приложения для отслеживания симптомов коронавируса ZOE Covid Study, пишет РИА Новости.

По словам профессора Королевского колледжа Лондона Эммы Дункан, исследователи провели анализ нескольких сотен случаев омикрон-штамма у детей в возрасте от восьми до 12 лет.

Согласно предварительным данным, наиболее распространенными стали семь симптомов: усталость, головная боль, боль в горле, насморк, чихание, высокая температура и кашель.

Профессор отметила, что и у привитых, и у непривитых детей болезнь протекает одинаково.

Между тем другие эксперты выделяют диарею и сыпь как признаки заражения омикрон-штаммом. У некоторых заразивших детей развился круп - респираторный синдром, характеризующийся воспалением верхних и нижних дыхательных путей и грубым лающим кашлем, пишет издание.

Напомним, ранее врач-вирусолог объяснил, почему дети стали чаще болеть коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952543-nazvany-naibolee-rasprostranennye-simptomy-omikrona-u-detey/