Суточный прирост COVID-19 снизился до 14 тыс. случаев в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленные данные о ситуации с коронавирусом опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 22 января, коронавирусную инфекцию выявили еще у 14 012 человек.

Накануне сообщалось о более чем 15 тыс. случаях заражения. а за сутки до этого в стране был зарегистрирован новый антирекорд - за сутки коронавирусом заразились 16,2 тыс. человек.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 3460

Алматы - 2516

Шымкент - 315

Акмолинская область - 1006

Актюбинская область - 414

Алматинская область - 483

Атырауская область - 463

Восточно-Казахстанская область - 593

Жамбылская область - 214

Западно-Казахстанская область - 558

Карагандинская область - 2036

Костанайская область - 244

Кызылординская область - 183

Мангистауская область - 189

Павлодарская область - 1014

Северо-Казахстанская область - 189

Туркестанская область - 135

За все время пандемии коронавирусом заразился 1 146 341 житель Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952510-sutochnyy-prirost-covid-19-snizilsya-do-14-tys-sluchaev-v-kazahstane/