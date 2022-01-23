Здоровье
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Суточный прирост COVID-19 снизился до 14 тыс. случаев в Казахстане

Врачи в защитных костюмах
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленные данные о ситуации с коронавирусом опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 22 января, коронавирусную инфекцию выявили еще у 14 012 человек.

Накануне сообщалось о более чем 15 тыс. случаях заражения. а за сутки до этого в стране был зарегистрирован новый антирекорд - за сутки коронавирусом заразились 16,2 тыс. человек.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 3460
  • Алматы - 2516
  • Шымкент - 315
  • Акмолинская область - 1006
  • Актюбинская область - 414
  • Алматинская область - 483
  • Атырауская область - 463
  • Восточно-Казахстанская область - 593
  • Жамбылская область - 214
  • Западно-Казахстанская область - 558
  • Карагандинская область - 2036
  • Костанайская область - 244
  • Кызылординская область - 183
  • Мангистауская область - 189
  • Павлодарская область - 1014
  • Северо-Казахстанская область - 189
  • Туркестанская область - 135

За все время пандемии коронавирусом заразился 1 146 341 житель Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952510-sutochnyy-prirost-covid-19-snizilsya-do-14-tys-sluchaev-v-kazahstane/

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