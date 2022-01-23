Суточный прирост COVID-19 снизился до 14 тыс. случаев в Казахстане

Обновленные данные о ситуации с коронавирусом опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 22 января, коронавирусную инфекцию выявили еще у 14 012 человек.
Накануне сообщалось о более чем 15 тыс. случаях заражения. а за сутки до этого в стране был зарегистрирован новый антирекорд - за сутки коронавирусом заразились 16,2 тыс. человек.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 3460
- Алматы - 2516
- Шымкент - 315
- Акмолинская область - 1006
- Актюбинская область - 414
- Алматинская область - 483
- Атырауская область - 463
- Восточно-Казахстанская область - 593
- Жамбылская область - 214
- Западно-Казахстанская область - 558
- Карагандинская область - 2036
- Костанайская область - 244
- Кызылординская область - 183
- Мангистауская область - 189
- Павлодарская область - 1014
- Северо-Казахстанская область - 189
- Туркестанская область - 135
За все время пандемии коронавирусом заразился 1 146 341 житель Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952510-sutochnyy-prirost-covid-19-snizilsya-do-14-tys-sluchaev-v-kazahstane/