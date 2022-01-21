Новый антирекорд по КВИ в Казахстане: за сутки – более 16 тысяч случаев

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 16 284 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Число больных КВИ в стране растет ото дня ко дню. Лишь в начале года, 1 января, в Казахстане было выявлено всего 457 случаев заболевания, еще через неделю это число составило 1945, достигнув к 15-му января показателя в 13 523.
Накануне же, 20 января, число зараженных превысило отметку в 16 тысяч.
В разрезе регионов ситуация с новыми случаями такова:
- в Нур-Султане – 5 006;
- в Алматы – 2 057;
- в Шымкенте – 444;
- в Акмолинской области – 1 200;
- в Актюбинской области – 586;
- в Алматинской области – 467;
- в Атырауской области – 556;
- в ВКО – 540;
- в Жамбылской области – 280;
- в ЗКО – 410;
- в Карагандинской области – 2 497;
- в Костанайской области – 420;
- в Кызылординской области – 370;
- в Мангистауской области – 256;
- в Павлодарской области – 865;
- в СКО – 182;
- в Туркестанской области – 148.
Всего в стране подтверждено 1 117 160 случаев.
По данным из Telegram-канала Минздрава, за 19 января медики выявили 157 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ и 1 летальный случай.
Еще 6 человек в тот же день умерли от осложнений COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952245-novyy-antirekord-po-covid-19-v-kazahstane-za-sutki-bolee-16-tys-sluchaev/