Здоровье
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Новый антирекорд по КВИ в Казахстане: за сутки – более 16 тысяч случаев

Медсестра собирает биоматериал у пациента
Иллюстративное фото: Milan Jaros/Bloomberg/Getty Images

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 16 284 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Число больных КВИ в стране растет ото дня ко дню. Лишь в начале года, 1 января, в Казахстане было выявлено всего 457 случаев заболевания, еще через неделю это число составило 1945, достигнув к 15-му января показателя в 13 523.

Накануне же, 20 января, число зараженных превысило отметку в 16 тысяч.

В разрезе регионов ситуация с новыми случаями такова:

  • в Нур-Султане – 5 006;
  • в Алматы – 2 057;
  • в Шымкенте – 444;
  • в Акмолинской области – 1 200;
  • в Актюбинской области – 586;
  • в Алматинской области – 467;
  • в Атырауской области – 556;
  • в ВКО – 540;
  • в Жамбылской области – 280;
  • в ЗКО – 410;
  • в Карагандинской области – 2 497;
  • в Костанайской области – 420;
  • в Кызылординской области – 370;
  • в Мангистауской области – 256;
  • в Павлодарской области – 865;
  • в СКО – 182;
  • в Туркестанской области – 148.

Всего в стране подтверждено 1 117 160 случаев.

По данным из Telegram-канала Минздрава, за 19 января медики выявили 157 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ и 1 летальный случай.

Еще 6 человек в тот же день умерли от осложнений COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952245-novyy-antirekord-po-covid-19-v-kazahstane-za-sutki-bolee-16-tys-sluchaev/

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