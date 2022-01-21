Новый антирекорд по КВИ в Казахстане: за сутки – более 16 тысяч случаев

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За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 16 284 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Число больных КВИ в стране растет ото дня ко дню. Лишь в начале года, 1 января, в Казахстане было выявлено всего 457 случаев заболевания, еще через неделю это число составило 1945, достигнув к 15-му января показателя в 13 523.

Накануне же, 20 января, число зараженных превысило отметку в 16 тысяч.

В разрезе регионов ситуация с новыми случаями такова:

в Нур-Султане – 5 006 ;

; в Алматы – 2 057 ;

; в Шымкенте – 444;

в Акмолинской области – 1 200 ;

; в Актюбинской области – 586;

в Алматинской области – 467;

в Атырауской области – 556;

в ВКО – 540;

в Жамбылской области – 280;

в ЗКО – 410;

в Карагандинской области – 2 497 ;

; в Костанайской области – 420;

в Кызылординской области – 370;

в Мангистауской области – 256;

в Павлодарской области – 865;

в СКО – 182;

в Туркестанской области – 148.

Всего в стране подтверждено 1 117 160 случаев.

По данным из Telegram-канала Минздрава, за 19 января медики выявили 157 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ и 1 летальный случай.

Еще 6 человек в тот же день умерли от осложнений COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952245-novyy-antirekord-po-covid-19-v-kazahstane-za-sutki-bolee-16-tys-sluchaev/