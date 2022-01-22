Более 15 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Появилась информация по выявленным случаям коронавируса - за минувшие сутки в Казахстане заболевание обнаружили у более 15 тысяч человек. Данные опубликованы в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в стране выявлено 15 169 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 4214

город Алматы - 2179

город Шымкент - 435

Акмолинская область - 1017

Актюбинская область - 593

Алматинская область - 562

Атырауская область - 553

Восточно-Казахстанская область - 459

Жамбылская область - 296

Западно-Казахстанская область - 521

Карагандинская область - 2104

Костанайская область - 434

Кызылординская область - 286

Мангистауская область - 256

Павлодарская область - 916

Северо-Казахстанская область - 197

Туркестанская область - 147

Всего в стране выявлено 1 132 329 заболевших.

По данным Минздрава, еще 13 человек скончались за сутки от COVID-19 и пневмонии.

Напомним, днем ранее сообщалось о новом антирекорде по коронавирусу в Казахстане - было подтверждено 16 284 случая.

Число больных растет ежедневно. Например, если 1 января показатель был в 457 заболевших, то через неделю он достиг 1945, а за 19 января в стране выявили уже 15 872 человека с КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952448-bolee-15-tysyach-novyh-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-kazahstane/