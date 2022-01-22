Более 15 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

Появилась информация по выявленным случаям коронавируса - за минувшие сутки в Казахстане заболевание обнаружили у более 15 тысяч человек. Данные опубликованы в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в стране выявлено 15 169 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 4214
- город Алматы - 2179
- город Шымкент - 435
- Акмолинская область - 1017
- Актюбинская область - 593
- Алматинская область - 562
- Атырауская область - 553
- Восточно-Казахстанская область - 459
- Жамбылская область - 296
- Западно-Казахстанская область - 521
- Карагандинская область - 2104
- Костанайская область - 434
- Кызылординская область - 286
- Мангистауская область - 256
- Павлодарская область - 916
- Северо-Казахстанская область - 197
- Туркестанская область - 147
Всего в стране выявлено 1 132 329 заболевших.
По данным Минздрава, еще 13 человек скончались за сутки от COVID-19 и пневмонии.
Напомним, днем ранее сообщалось о новом антирекорде по коронавирусу в Казахстане - было подтверждено 16 284 случая.
Число больных растет ежедневно. Например, если 1 января показатель был в 457 заболевших, то через неделю он достиг 1945, а за 19 января в стране выявили уже 15 872 человека с КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952448-bolee-15-tysyach-novyh-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-kazahstane/