Здоровье
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Более 15 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

Врачи берут анализы на коронавирус
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Появилась информация по выявленным случаям коронавируса - за минувшие сутки в Казахстане заболевание обнаружили у более 15 тысяч человек. Данные опубликованы в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в стране выявлено 15 169 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

  • город Нур-Султан - 4214
  • город Алматы - 2179
  • город Шымкент - 435
  • Акмолинская область - 1017
  • Актюбинская область - 593
  • Алматинская область - 562
  • Атырауская область - 553
  • Восточно-Казахстанская область - 459
  • Жамбылская область - 296
  • Западно-Казахстанская область - 521
  • Карагандинская область - 2104
  • Костанайская область - 434
  • Кызылординская область - 286
  • Мангистауская область - 256
  • Павлодарская область - 916
  • Северо-Казахстанская область - 197
  • Туркестанская область - 147

Всего в стране выявлено 1 132 329 заболевших.

По данным Минздрава, еще 13 человек скончались за сутки от COVID-19 и пневмонии.

Напомним, днем ранее сообщалось о новом антирекорде по коронавирусу в Казахстане - было подтверждено 16 284 случая.

Число больных растет ежедневно. Например, если 1 января показатель был в 457 заболевших, то через неделю он достиг 1945, а за 19 января в стране выявили уже 15 872 человека с КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952448-bolee-15-tysyach-novyh-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-kazahstane/

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