Новое постановление о карантине в Нур-Султане подписала санврач

Иллюстративное фото: Taylor Weidman/Bloomberg via Getty Images

Новое постановление о карантинных мерах подписала главный санврач столицы. Документ опубликован на официальном сайте департамента санэпидконтроля Нур-Султана.

В столице сохраняется масочный режим, горожанам советуют соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Вход в общественные места осуществляется с помощью приложения Ashyq.

"При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков", - говорится в документе.

Кроме того, санврач постановила продолжить реализацию проекта Ashyq на следующих объектах предпринимательства:

фитнес-клубы, включая йога-центры;

спа-центры;

бани, сауны, бассейны;

компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;

боулинг-клубы;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

объекты общественного питания по типу столовых;

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

бильярдные клубы;

концертные залы;

добровольные участники;

караоке;

выставки;

океанариум;

марафоны;

спортивные мероприятия со зрителями;

аэропорты;

лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

детские развлекательные центры (крытые);

цирки;

отели, гостиницы;

центры обслуживания населения;

железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв.м.;

детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

букмекерские конторы;

центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей);

спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);

религиозные объекты;

игровые клубы (казино);

ночные клубы;

банки, отделения АО "Казпочта".

Столичному УОЗ дано поручение активизировать проведение вакцинации и ревакцинации среди населения города.

Постановление вступает в силу сегодня, 21 января. Ознакомиться с полной версией документа можно здесь.

Ранее главный санврач страны подписал новое постановление об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952439-novoe-postanovlenie-o-karantine-v-nur-sultane-podpisala-sanvrach/