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Новое постановление о карантине в Нур-Султане подписала санврач

Работники моют фонтан
Иллюстративное фото: Taylor Weidman/Bloomberg via Getty Images

Новое постановление о карантинных мерах подписала главный санврач столицы. Документ опубликован на официальном сайте департамента санэпидконтроля Нур-Султана.

В столице сохраняется масочный режим, горожанам советуют соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Вход в общественные места осуществляется с помощью приложения Ashyq.

"При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков", - говорится в документе.

Кроме того, санврач постановила продолжить реализацию проекта Ashyq на следующих объектах предпринимательства:

  • фитнес-клубы, включая йога-центры;
  • спа-центры;
  • бани, сауны, бассейны;
  • компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;
  • боулинг-клубы;
  • кинотеатры;
  • театры и филармонии;
  • объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
  • объекты общественного питания по типу столовых;
  • межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
  • межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
  • бильярдные клубы;
  • концертные залы;
  • добровольные участники;
  • караоке;
  • выставки;
  • океанариум;
  • марафоны;
  • спортивные мероприятия со зрителями;
  • аэропорты;
  • лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
  • детские развлекательные центры (крытые);
  • цирки;
  • отели, гостиницы;
  • центры обслуживания населения;
  • железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
  • рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
  • торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв.м.;
  • детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
  • букмекерские конторы;
  • центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
  • организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей);
  • спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
  • общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
  • религиозные объекты;
  • игровые клубы (казино);
  • ночные клубы;
  • банки, отделения АО "Казпочта".

Столичному УОЗ дано поручение активизировать проведение вакцинации и ревакцинации среди населения города.

Постановление вступает в силу сегодня, 21 января. Ознакомиться с полной версией документа можно здесь.

Ранее главный санврач страны подписал новое постановление об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952439-novoe-postanovlenie-o-karantine-v-nur-sultane-podpisala-sanvrach/

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