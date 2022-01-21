Новое постановление о карантине в Нур-Султане подписала санврач

Новое постановление о карантинных мерах подписала главный санврач столицы. Документ опубликован на официальном сайте департамента санэпидконтроля Нур-Султана.
В столице сохраняется масочный режим, горожанам советуют соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Вход в общественные места осуществляется с помощью приложения Ashyq.
"При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков", - говорится в документе.
Кроме того, санврач постановила продолжить реализацию проекта Ashyq на следующих объектах предпринимательства:
- фитнес-клубы, включая йога-центры;
- спа-центры;
- бани, сауны, бассейны;
- компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;
- боулинг-клубы;
- кинотеатры;
- театры и филармонии;
- объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
- объекты общественного питания по типу столовых;
- межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
- межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
- бильярдные клубы;
- концертные залы;
- добровольные участники;
- караоке;
- выставки;
- океанариум;
- марафоны;
- спортивные мероприятия со зрителями;
- аэропорты;
- лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
- детские развлекательные центры (крытые);
- цирки;
- отели, гостиницы;
- центры обслуживания населения;
- железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
- рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
- торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв.м.;
- детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
- букмекерские конторы;
- центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
- организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей);
- спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
- общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
- религиозные объекты;
- игровые клубы (казино);
- ночные клубы;
- банки, отделения АО "Казпочта".
Столичному УОЗ дано поручение активизировать проведение вакцинации и ревакцинации среди населения города.
Постановление вступает в силу сегодня, 21 января. Ознакомиться с полной версией документа можно здесь.
Ранее главный санврач страны подписал новое постановление об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях образования.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952439-novoe-postanovlenie-o-karantine-v-nur-sultane-podpisala-sanvrach/