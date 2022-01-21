Слух о "штрафах за оплату картой или QR-кодом для людей с "красным" статусом" оказался фейком

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В Казнете активно распространяется слух о том, что граждан с "красным" статусом якобы будут штрафовать за оплату банковской картой или QR-кодом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Авторы рассылки указали, что штрафы за оплату гражданам с "красным" статусом в Ashyq якобы начнут начислять после двухнедельного карантина.

Эта информация, как заявлено в сообщении Telegram-канала, является фейковой.

Отмечается, что все граждане с положительным ПЦР-тестом сразу отмечаются в базе. Штраф в размере 30 МРП (91 890 тенге) заразившиеся КВИ могут получить лишь при нарушении режима самоизоляции.

Однако подчеркивается, что "красный" статус лица выявляется только при сканировании через Ashyq при входе на объект, но никак не при оплате банковской картой или QR-кодом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952402-sluh-o-shtrafah-za-oplatu-kartoy-ili-qr-kodom-dlya-lyudey-s-krasnym-statusom-okazalsya-feykom/