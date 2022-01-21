Новое постановление подписал главный санврач Казахстана

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Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал новый документ, в котором внес изменения и дополнения в свои предыдущие постановления. Об этом сообщается на официальном сайте КСЭК МЗ.

В документе указано, что теперь казахстанцев, прибывших в страну через пункты пропуска на автопереходах без ПЦР-справки, будут помещать в карантинных стационарах.

Кроме того, вновь разрешается посещение домов ребенка и детских домов для встреч с детьми-сиротами и дальнейшего их усыновления или удочерения, установления опеки и попечительства.

Тем не менее, посещение таких учреждений возможно лишь при соблюдении следующих условий:

при предоставлении потенциальными родителями справки о прохождении ПЦР-теста на КВИ с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток;

при предоставлении документа о ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19. При этом с момента получения 2-го компонента должно пройти не более 6 месяцев;

при предоставлении документа о перенесенной КВИ в течение последних 3 месяцев.

Постановление вступило в силу со дня подписания.

С полной версией документа можно ознакомиться по данной ссылке.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане выявили больше 16 тысяч новых случаев COVID-19. Это новый антирекорд.

Также накануне были разработаны алгоритмы работы мониторинговых групп в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952415-novoe-postanovlenie-podpisal-glavnyy-sanvrach-kazahstana/