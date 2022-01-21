Врач объяснил, почему дети стали чаще болеть COVID-19

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Вирусолог объяснил, почему дети стали чаще заболевать омикрон-штаммом, передает Ura.ru.

Омикрон-штамм из-за мутации в спайк-белке стал лучше проникать в клетки, цепляясь за рецепторы. Тенденция частого заболевания COVID-19 среди детей начала появляться еще при "дельте".

"У многих людей, в силу генетических отличий и возраста, ACE2 может быть больше или меньше. Чем моложе человек, тем рецепторов меньше, поэтому зацепляться вирусу, который, итак, не очень хорошо это делал, было сложно. Это касалось уханьского штамма. У "дельты" процесс стал лучше и еще сильнее у омикрон-штамма", - говорит профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Умение быстрее проникать в клетки дало новому штамму способность заражать как можно больше людей. А инкубационный период сократился до трех дней.

"При этом первые иммуноглобулины М появляются с пятого-седьмого дня, а иммуноглобулины G, в лучшем случае, с десятого дня, поэтому организму сложнее сопротивляться", - объяснил Чепурнов.

Молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал, что омикрон-штамм заражает в пять или 10 раз больше взрослых и детей.

Ранее мы писали, как дети переносят заболевание омикрон-штаммом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952383-vrach-obyasnil-pochemu-deti-stali-chasche-bolet-covid-19/