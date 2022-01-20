Разработаны алгоритмы работы мониторинговых групп в Казахстане

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Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал порядок работы мониторинговых групп в Казахстане. Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения.

Согласно тексту документа, проверки объектов будут осуществляться на предмет:

соблюдения требований к ограничению деятельности объекта (режим работы);

соблюдения требований на ограничение проведения семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

соблюдения социального дистанцирования;

соблюдения масочного режима;

соблюдения лимита численности посетителей;

наличия у работников (персонала) вакцинации против COVID-19;

соблюдения запрета на допуск посетителей и работников без сканирования и предъявлении на входе специального QR-кода.

Подчеркивается, что проведение мониторинга не является проверкой и не относится к иным формам госконтроля и надзора.

Также отмечается, что мониторинговые группы не компетентны возбуждать дела об административных правонарушениях за исключением отдельных случаев.

С полной версией документа можно ознакомиться по данной ссылке. Проект документа будет доступен для публичного обсуждения до 3 февраля 2022 года.

Напомним, что накануне МВК по нераспространению COVID-19 разрешила школьникам и студентам учиться очно в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952182-razrabotany-algoritmy-raboty-monitoringovyh-grupp-v-kazahstane/