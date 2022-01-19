ЕС одобрил четвертую дозу вакцины от COVID-19 для людей со слабым иммунитетом

Вакцинация. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА разрешило применять четвертую дозу вакцины от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом, но не рекомендует повторный бустер для всех жителей ЕС, передает РИА Новости.

Представитель регулятора ЕС Марко Кавалери сообщил, что пока нет данных исследований в отношении эффективности дополнительной дозы вакцины от COVID-19.

"Но, даже не имея данных, можно заключить, что для людей с серьезным нарушением и ослаблением иммунной системы, кто уже получил три дозы вакцины, возможно введение повторной бустерной дозы. Но пока это не касается всего населения", – заявил он.

Кавалери добавил, что регулятор не рекомендует ставить бустерные вакцины через короткие промежутки времени, так как они могут снизить количество антител и ослабить иммунитет.

Ранее Австрия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 с февраля этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951851-es-odobril-chetvertuyu-dozu-vaktsiny-ot-covid-19-dlya-lyudey-so-slabym-immunitetom/