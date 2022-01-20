Инфекционист рассказал, в каком случае переболевший COVID-19 может снова заболеть через месяц

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Инфекционист рассказал, что повторные случаи заболевания спустя короткое время возможны, но это маловероятно, передает РИА Новости.

"С теоретической точки зрения это абсолютно несвойственно для одной вирусной инфекции. Если человек переболевает, то у него формируется и клеточной, и гуморальный иммунитет, и с высокой долей вероятности через месяц этот иммунитет еще должен быть протективным", - говорит доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Вероятность заболеть спустя короткое время возрастает, если при наличии хронических заболеваний иммунный ответ у человека не развивается.

В другом случае может быть так, что человек ранее переболел другим коронавирусом, гриппом или простудой.

Перекрестные заболевания тоже бывают. Но они маловероятны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952175-infektsionist-rasskazal-v-kakom-sluchae-perebolevshiy-covid-19-mozhet-snova-zabolet-cherez-mesyats/