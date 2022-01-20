Врач рассказал, что делать при первых проявлениях омикрон-штамма

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Врач рассказал, что делать при первых симптомах омикрон-штамма, передают Аргументы и Факты.

Так как симптомы схожи с ОРВИ, за своим состоянием необходимо внимательно следить. А лечение следует начинать с первых дней, не откладывая. При заболевании омикрон-штаммом человек начинает чувствовать заложенность носа, боль и першение в горле. Лечиться в данном случае надо привычными способами.

"Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день", - говорит главный отоларинголог Москвы Андрей Крюков.

Заложенность носа снимают спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли. Но ими не стоит пользоваться более недели.

Антибиотики самовольно принимать нельзя. Только по назначению врача.

Также немаловажно регулярно проветривать помещение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952148-vrach-rasskazal-chto-delat-pri-pervyh-proyavleniyah-omikron-shtamma/