Названа группа людей, которые наиболее защищены от омикрон-штамма

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Иммунолог-аллерголог рассказал, какие люди наиболее защищены от омикрон-штамма, передает Ura.ru.

К таким людям иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отнес вакцинировавшихся три месяца назад.

"Те, кто в последние три месяца прививались, не заболевают "омикроном". Соответственно, у них при контакте может возникнуть от силы инаппарантная инфекция (характеризуется отсутствием клинических признаков - прим. URA.RU), после чего иммунитет к COVID-19 только укрепится", - сказал специалист.

С ним согласился вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Он порекомендовал ревакцинироваться, если с момента предыдущей прививки прошло много времени.

"Защита, особенно у пожилых, довольно быстро ослабевает. Уровень нейтрализующих антител падает. Где-то через полгода у людей старше 65 лет защита практически уходит до нуля. Вероятность заболеть очень сильно повышается, почти приравнивается к невакцинированным. Именно поэтому сейчас рекомендуется бустер сделать", - объяснил Чумаков.

Он добавил, что пик защиты наступает через три недели после второй прививки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952122-nazvana-gruppa-lyudey-kotorye-naibolee-zaschischeny-ot-omikron-shtamma/