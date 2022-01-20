Рекордное количество случаев COVID-19 выявили во многих странах мира

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В некоторых странах мира было выявлено рекордное количество случаев заражения COVID-19 за сутки.

За последние сутки в Индии было зафиксировано рекордное количество заражений, которое составляет 317,5 тыс.. Количество летальных исходов за этот же период - 491 человек. Таким образом, общее число погибших в стране составляет 487,6 тыс. за все время, сообщили в Минздраве Индии.

А 1,92 млн человек в настоящее время болеют коронавирусом, передает РИА Новости.

Причиной резкого увеличения количества заболеваний в Бразилии связывают с омикрон-штаммом. За последние сутки было зарегистрировано 204,8 тыс. случаев, рекордное количество с начала пандемии. Страна бьет рекорд по числу заболевших уже вторые сутки.

Всего количество погибших от COVID-19 во всей Бразилии равняется 621,8 тыс. человек, передает Anadolu Agency.

Тем временем в Германии впервые зафиксировали более 112,3 тыс. случаев заболевания COVID-19 за сутки. Министр здравоохранения Карл Лаутербах предположил, что пик заболеваемости придется на середину февраля, передает DW.

Как пишет The Guardian, во Франции за день выявили 464,7 тыс. новых случаев COVID-19. Информация была предоставлена во вторник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952104-rekordnoe-kolichestvo-sluchaev-covid-19-vyyavili-vo-mnogih-stranah-mira/