Мясников дал совет в разгар волны омикрон-штамма

Иллюстративное фото: pexels.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram, почему не стоит паниковать при проявлении симптомов омикрон-штамма.

Мясников рассказал, что получил сообщение от властей Москвы, в котором они посоветовали при температуре 38 градусов и симптомах ОРВИ обращаться в больницу.

Он выразил мнение, что большой наплыв пациентов может создать сложности в работе амбулаторной службы.

Поэтому при симптомах ОРВИ и температуре посоветовал соблюдать домашний режим.

"Давайте проявим благоразумие и будем справляться с легким ОРВИ так, как справлялись всегда: домашним режимом и терпением, благо, что оно длится три-четыре дня, как правило", - сказал Мясников.

Ранее врач и телеведущий перечислил симптомы при заболевании омикрон-штаммом, при которых обязательно следует обратиться к врачу. Также он предостерег от самовольного назначения себе препаратов.

Кроме того, Мясников назвал группу людей, которые могут избежать заражения новым штаммом коронавирусной инфекции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952046-myasnikov-dal-sovet-v-razgar-volny-omikron-shtamma/