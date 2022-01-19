Мясников рассказал, в каких случаях при заболевании омикрон-штаммом следует обращаться к врачу

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Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram озвучил три симптома при заболевании омикрон-штаммом, при которых следует обратиться к врачу.

По словам Мясникова, из-за заразности нового штамма есть вероятность, что большинство людей могут переболеть этим вариантом. Вакцинация не гарантирует 100-процентную защиту от заражения. Но, как известно, может предотвратить тяжелое течение недуга.

Далеко не все случаи заболевания омикрон-штаммом требуют вызова скорой помощи. Но есть три симптома, которые не стоит оставлять без внимания и обратиться к врачу.

Во-первых, при появлении одышки в состоянии покоя или после легкой физической нагрузки. Во-вторых, когда уже продолжительное время сохраняется температура выше 38 градусов. И в-третьих, если пульсометр показывает ниже 94 процентов.

Мясников предупредил, что в таких случаях опасно самостоятельно назначать себе и принимать антибиотики, стероидные гормоны и кроверазжижающие препараты. Назначением лекарств занимается врач, если в этом есть необходимость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951905-myasnikov-rasskazal-v-kakih-sluchayah-pri-zabolevanii-omikron-shtammom-sleduet-obraschatsya-k-vrachu/