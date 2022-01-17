Мясников назвал людей, которые могут избежать заражения омикрон-штаммом

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Мясников рассказал, кто может избежать заражения омикрон-штаммом, передает Вечерняя Москва.

Даже у вакцинированных людей риск заболеть омикрон-штаммом высокий. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, примерно две трети населения переболеют этим вариантом. А избежать этого могут только не восприимчивые к инфекции люди.

"Процентов 60-70 населения. Не заболеют генетически устойчивые к инфекциям люди и те, у которых достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ. "Омикрон" - это банальное ОРЗ. От него умирают единицы", - говорит Мясников.

Он добавил, что большая часть летальных исходов сейчас из-за "дельты" и других штаммов.

Врач посоветовал инфицированных омикрон-штаммом изолировать на два-три дня дома и желательно в таком состоянии не подвергать госпитализации.

"Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. Только там он "профилактично" получит хорошую вирусную нагрузку в виде "дельты" и умрет в больничных коридорах. И мы скажем, что это смерть от "омикрона". Но это не так, это искусственно", - объяснил Мясников.

Ранее другой врач рассказал, почему омикрон-штамм опасен для детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951470-myasnikov-nazval-lyudey-kotorye-mogut-izbezhat-zarazheniya-omikron-shtammom/