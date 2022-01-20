Врач рассказал, что делать после контакта с больным COVID-19

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Врач рассказал, что делать, если вы контактировали с зараженным COVID-19, передает Sputnik Россия.

"Кто-то из врачей говорит, что можно закапать в нос интерферон альфа (вещество входит в состав средств для профилактики ОРВИ, - ред.), и это снизит вероятность развития коронавирусной инфекции после контакта с зараженным человеком", - говорит кандидат медицинских наук, терапевт Алексей Хухрев.

Он добавил, что точных данных о том, что это поможет, пока нет.

Не лишним будет также выпить витамин С, витамин D и промыть нос.

После контакта с заболевшим в течение недели или 10 дней пристально следить за состоянием своего здоровья.

Если вы заразились от инфицированного омикрон-штаммом, симптомы проявятся уже в течение одного-двух дней. Так как инкубационный период при заболевании этим вариантом короче.

Хухрев напомнил, что предоставить защиту от тяжелого течения болезни может своевременная вакцинация от коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952051-vrach-rasskazal-chto-delat-posle-kontakta-s-bolnym-covid-19/