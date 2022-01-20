Здоровье
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Максимальное за всю пандемию число заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

Девушки идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновленные данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за сутки, 19 января, в стране выявили еще 15 872 случая заражения КВИ.

Эпидситуация в стране продолжает ухудшаться - если 17 января сообщалось об 11,5 тыс. новых зараженных, 18 января - о 9,6 тыс. случаев заражения, то накануне это число выросло сразу до 13,8 тысячи. Согласно новым данным, за минувшие сутки суточный прирост вырос еще на 1998 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 5050
  • Алматы - 2025
  • Шымкент - 420
  • Акмолинская область - 750
  • Актюбинская область - 459
  • Алматинская область - 432
  • Атырауская область - 568
  • Восточно-Казахстанская область - 542
  • Жамбылская область - 257
  • Западно-Казахстанская область - 376
  • Карагандинская область - 2944
  • Костанайская область - 402
  • Кызылординская область - 399
  • Мангистауская область - 250
  • Павлодарская область - 710
  • Северо-Казахстанская область - 155
  • Туркестанская область - 133

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 100 876 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952041-maksimalnoe-za-vsyu-pandemiyu-chislo-zarazheniy-covid-19-za-sutki-zafiksirovali-v-kazahstane/

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