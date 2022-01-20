Максимальное за всю пандемию число заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

Обновленные данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за сутки, 19 января, в стране выявили еще 15 872 случая заражения КВИ.
Эпидситуация в стране продолжает ухудшаться - если 17 января сообщалось об 11,5 тыс. новых зараженных, 18 января - о 9,6 тыс. случаев заражения, то накануне это число выросло сразу до 13,8 тысячи. Согласно новым данным, за минувшие сутки суточный прирост вырос еще на 1998 случаев.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 5050
- Алматы - 2025
- Шымкент - 420
- Акмолинская область - 750
- Актюбинская область - 459
- Алматинская область - 432
- Атырауская область - 568
- Восточно-Казахстанская область - 542
- Жамбылская область - 257
- Западно-Казахстанская область - 376
- Карагандинская область - 2944
- Костанайская область - 402
- Кызылординская область - 399
- Мангистауская область - 250
- Павлодарская область - 710
- Северо-Казахстанская область - 155
- Туркестанская область - 133
За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 100 876 случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952041-maksimalnoe-za-vsyu-pandemiyu-chislo-zarazheniy-covid-19-za-sutki-zafiksirovali-v-kazahstane/