Максимальное за всю пандемию число заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновленные данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за сутки, 19 января, в стране выявили еще 15 872 случая заражения КВИ.

Эпидситуация в стране продолжает ухудшаться - если 17 января сообщалось об 11,5 тыс. новых зараженных, 18 января - о 9,6 тыс. случаев заражения, то накануне это число выросло сразу до 13,8 тысячи. Согласно новым данным, за минувшие сутки суточный прирост вырос еще на 1998 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 5050

Алматы - 2025

Шымкент - 420

Акмолинская область - 750

Актюбинская область - 459

Алматинская область - 432

Атырауская область - 568

Восточно-Казахстанская область - 542

Жамбылская область - 257

Западно-Казахстанская область - 376

Карагандинская область - 2944

Костанайская область - 402

Кызылординская область - 399

Мангистауская область - 250

Павлодарская область - 710

Северо-Казахстанская область - 155

Туркестанская область - 133

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 100 876 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952041-maksimalnoe-za-vsyu-pandemiyu-chislo-zarazheniy-covid-19-za-sutki-zafiksirovali-v-kazahstane/