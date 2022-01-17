Более 11 тыс. новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

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За 16 января в Казахстане подтвердились 11 524 новых случая заболевания COVID-19. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Последнюю неделю заболеваемость КВИ неустанно росла. Так, если 8 января в стране было зарегистрировано 1945 случаев заражения, то уже 15-го числа этот показатель достиг 13 523. Накануне же число заболевших составило 11 524.

В разрезе регионов ситуация с новыми случаями следующая:

в городе Нур-Султане – 4 639;

в городе Алматы – 1 578;

в городе Шымкенте – 343;

в Акмолинской области – 400;

в Актюбинской области – 285;

в Алматинской области – 410;

в Атырауской области – 596;

в ВКО – 213;

в Жамбылской области – 257;

в ЗКО – 220;

в Карагандинской области – 1 356;

в Костанайской области – 214;

в Кызылординской области – 270;

в Мангистауской области – 172;

в Павлодарской области – 345;

в СКО – 101;

в Туркестанской области – 125.

Всего в стране подтверждено 1 061 432 случая.

По информации, которую публикует в своем Telegram-канале Минздрав, за 15 января медики выявили 43 случая заболевания пневмонией с признаками КВИ и 2 летальных случая. Еще 4 человека в тот же день скончались от осложнений COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951429-bolee-11-tys-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/