Более 11 тыс. новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

За 16 января в Казахстане подтвердились 11 524 новых случая заболевания COVID-19. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Последнюю неделю заболеваемость КВИ неустанно росла. Так, если 8 января в стране было зарегистрировано 1945 случаев заражения, то уже 15-го числа этот показатель достиг 13 523. Накануне же число заболевших составило 11 524.
В разрезе регионов ситуация с новыми случаями следующая:
- в городе Нур-Султане – 4 639;
- в городе Алматы – 1 578;
- в городе Шымкенте – 343;
- в Акмолинской области – 400;
- в Актюбинской области – 285;
- в Алматинской области – 410;
- в Атырауской области – 596;
- в ВКО – 213;
- в Жамбылской области – 257;
- в ЗКО – 220;
- в Карагандинской области – 1 356;
- в Костанайской области – 214;
- в Кызылординской области – 270;
- в Мангистауской области – 172;
- в Павлодарской области – 345;
- в СКО – 101;
- в Туркестанской области – 125.
Всего в стране подтверждено 1 061 432 случая.
По информации, которую публикует в своем Telegram-канале Минздрав, за 15 января медики выявили 43 случая заболевания пневмонией с признаками КВИ и 2 летальных случая. Еще 4 человека в тот же день скончались от осложнений COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951429-bolee-11-tys-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/