Вирусолог рассказал о способности омикрон-штамма пробивать иммунитет

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Вирусолог рассказал, может ли переболевший COVID-19 заразиться омикрон-штаммом, передает Lenta.

Нельзя утверждать точно, что омикрон-штаммом заражаются чаще всего переболевшие ранее COVID-19. Об этом рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

"[Штамм] "омикрон" открыли где-то в ноябре. Для того чтобы понаблюдать, как заражаются переболевшие, нужно достаточно длительное время, и никаких оснований за это время не появилось, чтобы это утверждать", - сказал Альтштейн.

Он добавил, что точной статистики нет.

Но отметил способность омикрон-штамма пробивать иммунитет. Альтштейн подчеркнул, что вакцинация может предоставить защиту.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал три симптома у болеющих омикрон-штаммом, при проявлении которых следует обратиться к врачу. А также предостерег от самовольного принятия препаратов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951927-virusolog-rasskazal-o-sposobnosti-omikron-shtamma-probivat-immunitet/