Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане заболеваемость коронавирусом за минувшие сутки немного снизилась. Согласно данным, опубликованным МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале, за последние 24 часа в стране зарегистрировано 9 тыс. новых заразившихся.

Вчера суточный прирост заражений коронавирусом в стране составлял 11524 случая, сегодня же эта цифра составила 9698.

Наихудшие показатели продолжают фиксировать в Нур-Султане и Алматы.

В целом, в разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:

в городе Нур-Султан – 3 702,

в городе Алматы – 1 198,

в городе Шымкент – 310,

в Акмолинской области –378,

в Актюбинской области – 285,

в Алматинской области – 320,

в Атырауской области – 538,

в ВКО – 169,

в Жамбылской области – 259,

в ЗКО – 151,

в Карагандинской области – 1 371,

в Костанайской области – 33,

в Кызылординской области – 143,

в Мангистауской области – 216,

в Павлодарской области – 375,

в СКО – 129,

в Туркестанской области – 121.

С начала пандемии всего в стране подтверждено 1 071 130 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951628-sutochnaya-zabolevaemost-covid-19-snizilas-v-kazahstane/