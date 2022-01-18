Здоровье
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Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась в Казахстане

Плакат наклеили на остановке
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане заболеваемость коронавирусом за минувшие сутки немного снизилась. Согласно данным, опубликованным МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале, за последние 24 часа в стране зарегистрировано 9 тыс. новых заразившихся.

Вчера суточный прирост заражений коронавирусом в стране составлял 11524 случая, сегодня же эта цифра составила 9698.

Наихудшие показатели продолжают фиксировать в Нур-Султане и Алматы.

В целом, в разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:

  • в городе Нур-Султан – 3 702,
  • в городе Алматы – 1 198,
  • в городе Шымкент – 310,
  • в Акмолинской области –378,
  • в Актюбинской области – 285,
  • в Алматинской области – 320,
  • в Атырауской области – 538,
  • в ВКО – 169,
  • в Жамбылской области – 259,
  • в ЗКО – 151,
  • в Карагандинской области – 1 371,
  • в Костанайской области – 33,
  • в Кызылординской области – 143,
  • в Мангистауской области – 216,
  • в Павлодарской области – 375,
  • в СКО – 129,
  • в Туркестанской области – 121.

С начала пандемии всего в стране подтверждено 1 071 130 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951628-sutochnaya-zabolevaemost-covid-19-snizilas-v-kazahstane/

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