Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась в Казахстане

В Казахстане заболеваемость коронавирусом за минувшие сутки немного снизилась. Согласно данным, опубликованным МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале, за последние 24 часа в стране зарегистрировано 9 тыс. новых заразившихся.
Вчера суточный прирост заражений коронавирусом в стране составлял 11524 случая, сегодня же эта цифра составила 9698.
Наихудшие показатели продолжают фиксировать в Нур-Султане и Алматы.
В целом, в разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 3 702,
- в городе Алматы – 1 198,
- в городе Шымкент – 310,
- в Акмолинской области –378,
- в Актюбинской области – 285,
- в Алматинской области – 320,
- в Атырауской области – 538,
- в ВКО – 169,
- в Жамбылской области – 259,
- в ЗКО – 151,
- в Карагандинской области – 1 371,
- в Костанайской области – 33,
- в Кызылординской области – 143,
- в Мангистауской области – 216,
- в Павлодарской области – 375,
- в СКО – 129,
- в Туркестанской области – 121.
С начала пандемии всего в стране подтверждено 1 071 130 случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951628-sutochnaya-zabolevaemost-covid-19-snizilas-v-kazahstane/