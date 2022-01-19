Почти 14 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

За последние сутки в Казахстане 13 874 теста на COVID-19 показали положительный результат. Такие данные приводит МВК по нераспространению инфекции в своем официальном Telegram-канале.
17 января, то есть позавчера, этот же показатель составлял 9698, еще днем ранее – 11 524. Все три дня, включая 18-е число, больше всего случаев заболевания фиксируется в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.
Так, из 13 874 новых случаев заражения:
- 4 874 зафиксировано в Нур-Султане;
- в Алматы – 1 580;
- в Шымкенте – 450;
- в Акмолинской области – 420;
- в Актюбинской области – 366;
- в Алматинской области – 329;
- в Атырауской области – 584;
- в ВКО – 394;
- в Жамбылской области – 233;
- в ЗКО – 440;
- в Карагандинской области – 2 669;
- в Костанайской области – 291;
- в Кызылординской области – 236;
- в Мангистауской области – 233;
- в Павлодарской области – 515;
- в СКО – 143;
- в Туркестанской области – 117.
Всего в стране подтверждено 1 085 004 случая.
Также, по информации из Telegram-канала Минздрава РК, 10 человек за 17 января скончались от осложнений коронавирусной инфекции. Напомним, что за тот же день в стране было выявлено 9698 случаев заболевания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951823-pochti-14-tysyach-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/