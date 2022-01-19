Почти 14 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

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За последние сутки в Казахстане 13 874 теста на COVID-19 показали положительный результат. Такие данные приводит МВК по нераспространению инфекции в своем официальном Telegram-канале.

17 января, то есть позавчера, этот же показатель составлял 9698, еще днем ранее – 11 524. Все три дня, включая 18-е число, больше всего случаев заболевания фиксируется в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.

Так, из 13 874 новых случаев заражения:

4 874 зафиксировано в Нур-Султане;

в Алматы – 1 580;

в Шымкенте – 450;

в Акмолинской области – 420;

в Актюбинской области – 366;

в Алматинской области – 329;

в Атырауской области – 584;

в ВКО – 394;

в Жамбылской области – 233;

в ЗКО – 440;

в Карагандинской области – 2 669;

в Костанайской области – 291;

в Кызылординской области – 236;

в Мангистауской области – 233;

в Павлодарской области – 515;

в СКО – 143;

в Туркестанской области – 117.

Всего в стране подтверждено 1 085 004 случая.

Также, по информации из Telegram-канала Минздрава РК, 10 человек за 17 января скончались от осложнений коронавирусной инфекции. Напомним, что за тот же день в стране было выявлено 9698 случаев заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951823-pochti-14-tysyach-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/