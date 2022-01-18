На вопрос об одобрении QazVac ВОЗ ответили в правительстве Казахстана

Иллюстративное фото: biosafety.kz

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов во время брифинга в СЦК рассказал, что после того, как отечественная вакцина дойдет до третьего уровня национального регулятора, она будет рассмотрена в ВОЗ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы должны понимать, что есть четкие конкретные критерии. В течение восьми месяцев мы добились второго уровня национального регулятора.

Сегодня поставлена задача: к концу 2022 года дойти до третьего уровня. Когда Казахстан этого достигнет, наша вакцина будет рассмотрена ВОЗом. Это международные стандарты и требования, которые сегодня предъявляются", - заявил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният добавила, что в прошлом году в Казахстане работала миссия ВОЗ, которая дала конкретные рекомендации относительно препарата QazVac.

"Сейчас наши компании, в том числе и национальный регулятор, работают над исполнением этих рекомендаций по девяти направлениям. Ожидается, что во втором или третьем квартале миссия ВОЗ будет повторно посещать нашу страну, чтобы посмотреть, как были реализованы их рекомендации", - сказала Ажар Гиният.

Ранее, экс-министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщал, что регистрация QazVac в ВОЗ находится на первом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951785-na-vopros-ob-odobrenii-qazvac-voz-otvetili-v-pravitelstve-kazahstana/