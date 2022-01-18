Планируется ли в Казахстане вводить локдаун, рассказали в Минздраве

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Министр здравоохранения РК Ажар Гиният во время брифинга в СЦК рассказала о том, будут ли в Казахстане введены строгие ограничительные меры. По ее словам, все меры сейчас направлены на снижение нагрузки на систему здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

"В масштабах страны введения локдауна не планируется. Все действующие ограничительные меры направлены на снижение нагрузки на систему здравоохранения и на снижение смертности. Важно не допустить перегрева системы, чтобы гражданам была доступна плановая и экстренная медицинская помощь. Ограничительные меры будут применяться дифференцированно, в зависимости от ситуации в каждом регионе", - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

По ее словам, за годы пандемии "в Казахстане научились планировать и прогнозировать ограничительные меры".

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил активизировать работу мониторинговых групп из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951774-planiruetsya-li-v-kazahstane-vvodit-lokdaun-rasskazali-v-minzdrave/