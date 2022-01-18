Врач оценил вероятность многократного заражения COVID-19

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Специалист из Роспотребнадзора оценил вероятность многократного заражения COVID-19, передают Известия.

Как говорит замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, многократное заражение COVID-19 возможно.

"Предела на самом деле нет. Дело в том, что иммунитет - типоспецифический. Скажем, гриппом мы болеем каждый раз заново. Новый вариант коронавируса не полностью адекватен выработанным антителам", - объяснил Горелов.

При этом вакцинированные переносят недуг легче, чем не сделавшие прививку. Ревакцинация любым зарегистрированным препаратом также необходима. Вакцины можно менять для разнообразия спектра антител.

Напомним, врач-реаниматолог заразился омикрон-штаммом и описал, как протекала его болезнь. А врач и телеведущий Александр Мясников назвал группу людей, которые могут избежать заражения новым вариантом.

Также мы писали об опасности "живой" вакцины от коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951702-vrach-otsenil-veroyatnost-mnogokratnogo-zarazheniya-covid-19/