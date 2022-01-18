Активизировать работу мониторинговых групп в Казахстане поручил премьер-министр

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На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов поручил активизировать работу мониторинговых групп, поскольку заболеваемость в Казахстане выросла почти в два десятка раз, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр сообщил, что в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом находятся почти все регионы, кроме Туркестанской области - она находится в "желтой" зоне.

Наибольшее количество случаев заболевания в сутки регистрируются в столице, Алматы, Карагандинской и Атырауской областях.

"Мы прогнозировали такой резкий прирост, главное, во всех регионах нужно держать эпидситуацию под строгим контролем. Основные меры профилактики – ношение масок, соблюдение соцдистанции необходимо строго соблюдать.

Люди должны понимать, чем меньше они соблюдают санитарные требования, тем выше заболеваемость. Поэтому надо активизировать работу мониторинговых групп. Нельзя допускать большого скопления людей, заболевших нужно своевременно изолировать, что позволит уменьшить распространение вируса", - заявил Смаилов.

Напомним, что заболеваемость в Казахстане выросла более чем в 19 раз - об этом сообщили в Минздраве. В Нур-Султане заболеваемость выросла в 32 раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951655-aktivizirovat-rabotu-monitoringovyh-grupp-v-kazahstane-poruchil-premer-ministr/