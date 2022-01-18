"Вообще другой": врач заразился омикрон-штаммом и рассказал, как перенес болезнь

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Врач заразился омикрон-штаммом и описал в Facebook, как протекало его заболевание.

Врач-реаниматолог Михаил Чуйко рассказал, что инкубационный период при инфицировании новым вариантом составляет от одного до трех дней. Начинается с насморка, нередко проявляется ларингит. Кашель вначале бывает редко и в основном проявляется уже на этапе выздоровления.

В большинстве случаев, в отличие от "дельты", не отмечается потери обоняния или вкуса.

"Прежде всего, новый ковид - он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов", - сказал Чуйко.

Температура длится примерно два или три дня. У привитых в основном не превышает 38 градусов, как говорит Чуйко.

При этом реаниматолог отметил, что у омикрон-штамма разные симптомы и практически у каждого заболевшего они проявляются по-разному. От чего это зависит - пока неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951686-voobsche-drugoy-vrach-zarazilsya-omikron-shtammom-i-rasskazal-kak-perenes-bolezn/