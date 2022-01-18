"Осознать всю серьезность ситуации" с COVID-19 призвала главный санврач Нур-Султана

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Главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова обратилась к астанчанам из-за ухудшения эпидситуации и стремительного роста числа заражений COVID-19, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Только за последнюю неделю в Нур-Султане выявили больше 31,7 тыс. случаев заражения, что в 5 раз больше, чем неделей ранее. А за первые 16 дней января в столице зарегистрировали 36,3 тыс. новых случаев КВИ - это в 12 раз больше, чем за весь декабрь.

"Учитывая напряженную эпидемиологическую ситуацию в столице и согласно действующему постановлению, проведение коллективных мероприятий, в том числе крещенских купаний, в городе запрещено. Призываю горожан с пониманием отнестись к указанным мерам и осознать всю серьезность сегодняшней ситуации по коронавирусной инфекции в столице и в Республике Казахстан в целом", - обратилась санврач столицы к горожанам.

Ситуация осложняется и присутствием в Нур-Султане нового штамма КВИ "омикрона". Он распространяется быстрее других мутаций и поражает даже тех, кто переболел коронавирусом или был вакцинирован больше полугода назад.

Санврач напомнила, что сегодня главной защитой от вируса является курс вакцинации и своевременная ревакцинация против СOVID-19. Люди, которые имеют защиту, легче переносят и с минимальными последствиями "омикрон".

"Напоминаю о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности, а также призываю вакцинироваться тех, кто этого не сделал, и ревакцинироваться. Сделать это удобно и быстро можно в столичных поликлиниках и в прививочных кабинетах, расположенных в ТРЦ "Абу Даби Плаза", "Керуен", "Азия Парк", ТД "Евразия" и ЖД-вокзале "Нурлы жол".

Поэтому надеюсь на сознательность наших граждан, которых еще раз призываю продолжить носить маски в общественных местах, а при первых признаках недомогания рекомендую ограничить контакты и обратиться к врачу", - заключила Бейсенова.

Напомним, на фоне ухудшения эпидситуации в Алматы и Нур-Султане запретили массовые крещенские купания.

Между тем в "желтой" зоне остался всего один регион Казахстана - все остальные перешли в "красную", саму неблагополучную, зону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951635-osoznat-vsyu-sereznost-situatsii-s-covid-19-prizvala-glavnyy-sanvrach-nur-sultana/