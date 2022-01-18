Минздрав: В Нур-Султане заболеваемость коронавирусом выросла в 32 раза

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня на заседании правительства министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила об увеличении заболеваемости коронавирусом в Казахстане - больше всего заболеваемость выросла в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ

По информации министра Ажар Гиният, с начала года заболеваемость в Казахстане выросла в 19,6 раз. Лидируют по подъему заболеваемости три региона – Нур-Султан, Алматы и Карагандинская область.

"Заболеваемость в Нур-Султане выросла в 32 раза, темпы вакцинации и ревакцинации в столице снизились в 1,5 и 4 раза соответственно", - сообщила министр.

Также сегодня стало известно, что суточная заболеваемость COVID-19 немного снизилась в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951650-minzdrav-v-nur-sultane-zabolevaemost-koronavirusom-vyrosla-v-32-raza/