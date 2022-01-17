В "красную" зону по КВИ перешли почти все регионы Казахстана, кроме одного

Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 - за последние сутки в "красную" зону по КВИ переместились еще две области.
За минувшие сутки из "желтой" зоны в "красную" переместились Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.
Актуальная на утро 17 января матрица оценки эпидемиологической ситуации выглядит следующим образом:
- в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области;
- в "желтой" зоне - Туркестанская область;
- в "зеленой" зоне - ни одного региона.
Напомним, за последние сутки в стране выявили больше 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951434-v-krasnuyu-zonu-pereshli-pochti-vse-regiony-kazahstana-krome-odnogo/