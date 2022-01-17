Массовые крещенские купания запретили в Нур-Султане и Алматы

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Из-за ухудшения эпидситуации по КВИ в крупнейших городах страны запретили традиционные массовые купания, которые проводятся в праздник Крещения господня, передает корреспондент NUR.KZ.

Как корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе акимата столицы, Крещенские купания в этом году в городе запретили, ссылаясь на постановление главного санврача об ужесточении карантина.

Главный санврач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова, в свою очередь, заявила, что массовые купания на Крещение в мегаполисе также запретят.

"Не допускаются коллективныые массовые (более 10 человек) религиозные обряды, в том числе крещенские купания", - указала Абдижаббарова.

При этом индивидуальные купания без массового скопления людей останутся разрешенными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951540-massovye-kreschenskie-kupaniya-zapretili-v-nur-sultane-i-almaty/