Казахстанцев пугают фейком о том, что вакцина от КВИ вызывает СПИД

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В Казнете появилось мнение о том, что трехэтапная вакцинация может вызывать СПИД и анафилактический шок. Эта информация является фейком, сообщает официальный портал Stopfake.kz.

Существует ошибочное мнение о том, что вакцинация от Covid-19 и, в частности, третий ее этап, созданы для ухудшения здоровья казахстанцев или для причинения им вреда. Приверженцы данной теории считают, что все три этапа поочередно вызывают СПИД, заражают смертельным вирусом и приводят к анафилактическому шоку.

На деле эта информация является ложной и не подкреплена доказательствами, отмечают специалисты портала.

Все вакцины, одобренные в Казахстане, прошли тщательную проверку на безопасность. Состав каждой из них находится в открытом доступе, где каждый может с ним ознакомиться. Эти вакцины не содержат даже живого вируса SARS-CoV-2, не говоря уже о ВИЧ.

Препараты, которые используются для вакцинации, созданы на основе аденовирусных векторов, мРНК и инактивированного вируса. Они не способны к размножению или заражению организма.

Что касается анафилактического шока: во-первых, если верить данной теории, то после второй дозы до него уже дело не должно дойти. А во-вторых, прежде, чем делать выводы необходимо разобраться, что это такое.

Анафилактический шок может быть следствием аллергической реакции организма. Его проявление может произойти в любой ситуации, когда организм человека, страдающего аллергией, сталкивается непосредственно с самим аллергеном. В качестве реакции на компонент вакцины анафилактический шок возможен, но случается крайне редко. Это зависит от индивидуальных особенностей организма.

Кроме того, важно понимать, что если у человека может появиться подобная реакция, то она появится еще во время получения первой дозы вакцины. На этот случай в пунктах вакцинации дежурят квалифицированные специалисты, готовые оказать экстренную помощь. При такой реакции следующие дозы вакцины противопоказаны.

В итоге, можно сделать вывод, что информация о преднамеренном заражении населения опасными вирусами с помощью вакцинации – это ложь. Вакцины против Covid-19 не вызывают СПИД, не содержат в себе живых вирусов, а анафилактический шок является крайне редкой реакцией, которая может развиться у людей, страдающих аллергией, заключается в сообщении портала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951504-kazahstantsev-pugayut-feykom-o-tom-chto-vaktsina-ot-kvi-vyzyvaet-spid/