"Спутник V" признали в Австралии

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Привитым вакциной российского производства "Спутником V" разрешили въезд в Австралию, передает РИА Новости.

В понедельник на официальном сайте министерства внутренних дел Австралии появилось обновление по текущему статусу вакцин. В списке теперь числится "Спутник V".

"Вы считаетесь полностью вакцинированными для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA) вакциной <...> Национального исследовательского центра имени Гамалеи "Cпутник V", - говорится в сообщении.

При этом с момента последней прививки должна пройти минимум неделя.

Ранее директор Центра имени Гамалеи заявил, что легко перенес заболевание омикрон-штаммом благодаря вакцинации "Спутником V". А профессор Альтштейн оценил эффективность "Спутника М" для подростков против нового варианта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951505-sputnik-v-priznali-v-avstralii/