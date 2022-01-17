Инфекционист объяснил, почему омикрон-штамм опасен для детей

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Инфекционист рассказал, почему омикрон-штамм опасен для детей, передает РИА Новости.

Когда ребенок заболевает омикрон-штаммом, вариант быстро размножается в бронхах. Поэтому вызывает бронхит, а не пневмонию. А в случае с детьми это может привести к тяжелым осложнениям, говорит инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

Омикрон-штамм представляет гораздо большую опасность для маленьких детей, нежели для подростков. Если у последних бронхи почти сформированы, у младших имеются некоторые отличия.

"Чем меньше ребенок, тем уже просвет бронхов, богаче васкуляризация, то есть их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая. Соответственно, если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи и на фоне богатой васкуляризации бронхит быстрее распространяется. При этом речь идет даже о самом обычном бронхите, а не только на фоне COVID-19", - говорит Поздняков.

Распространенным осложнением является бронхиолит, который сопровождается тяжелой дыхательной недостаточностью, и может привести к неблагоприятным последствиям.

"Бронхиолит может быть одним из проявлений различных ОРЗ (например, он очень характерен для респираторно-синцитиальной вирусной инфекции), но это всегда та ситуация, которая для детей может быть фатальной", - объяснил специалист.

Поздняков отметил, что при предыдущих вариантах, бронхиолит среди детей почти не встречался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951453-infektsionist-obyasnil-pochemu-omikron-shtamm-opasen-dlya-detey/