Врач назвала неожиданный симптом при заболевании омикрон-штаммом

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Британский врач рассказала о симптоме при "омикроне", который связан с глазами, передает Express.

Терапевт Нина Аслам рассказала, что о заражении новым штаммом может свидетельствовать появление конъюнктивита.

Конъюнктивит - воспаление слизистой оболочки глаза, которое вызвано инфекцией или аллергической реакцией.

По словам Аслам, в глазах человека есть клеточные рецепторы, через которые коронавирус может проникнуть в организм. Эти рецепторы находятся в клетках, что выстилают сетчатку, белок глаза и веки.

Даже если болезнь протекает бессимптомно, конъюнктивит все равно может проявиться.

Напомним, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что избежал тяжелого течения заболевания "омикроном" благодаря вакцинации "Спутником V".

Аллерголог-иммунолог назвал отличительные симптомы омикрон-штамма. А инфекционист рассказал, какие люди являются "плацдармом" для появления новых вариантов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951448-vrach-nazvala-neozhidannyy-simptom-pri-zabolevanii-omikron-shtammom/