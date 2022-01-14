Названы отличительные симптомы омикрон-штамма

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По словам аллерголога-иммунолога, при "омикроне" редко наблюдается боль в грудной клетке, передает Москва 24.

"Она была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. "Омикрон" тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже", - говорит аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Основными признаками при заболевании нового штамма являются сухой кашель, сильная боль в горле, заложенность носа, а также повышенная температура, сильная слабость и головная боль.

Проблемы с желудком при омикрон-штамме могут чаще наблюдаться у детей. У взрослых потеря обоняния наблюдается уже ближе к выздоровлению.

Напомним, американские ученые выявили уникальное антитело, эффективное против всех штаммов коронавирусной инфекции.

А профессор из Центра имени Гамалеи оценил степень защиты от омикрон-штамма вакцины для подростков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951129-nazvany-otlichitelnye-simptomy-omikron-shtamma/