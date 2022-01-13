Ученые из США обнаружили идеальное оружие против всех штаммов коронавируса

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Ученые из США обнаружили уникальное антитело, которое может быть эффективно против всех штаммов коронавируса, передает Life.

Как известно, коронавирус имеет способность каждый раз мутировать, чтобы уклоняться от воздействия антител. В шипе вируса располагается рецептор-связывающий домен, который нацелен на АСЕ-2 в клетках человека.

При этом в SARS-CoV-2 есть участок, который с каждой мутацией практически не меняется. Потому что если его изменить, то коронавирус не сможет взяться за рецептор.

Именно против этого неизменяемого участка ученые из Университета Вашингтона обнаружили антитело. Наименование ему присвоили S2K146 и нашли его в организме выздоровевшего пациента.

Это антитело вырабатывают В-лимфоциты. Ученые отметили, что S2K146 похож на АСЕ2. То есть оно, по сути, притворяется рецептором.

Специалисты провели эксперимент на суррогатном вирусе. Они "сталкивали" S2K146 с коронавирусом и смотрели, будет ли последний видоизменять тот участок. И за все время изменение произошло всего один раз. И то, после этого вирус стал плохо связываться с АСЕ2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950980-uchenye-iz-ssha-obnaruzhili-idealnoe-oruzhie-protiv-vseh-shtammov-koronavirusa/