"Слитые в Сеть" снимки мешков с надписью Omikron переполошили казахстанцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казнете вновь появились теории о химтрейлах - казахстанцы обсуждают "распыление" штамма "Омикрон" с самолетов. На этот раз поводом стала фотография мешков с надписью Omikron.

Как пишет Stopfake.kz, в распространяемых с фотографией сообщениях говорится, что "слитый в Сеть" снимок был сделан на особо охраняемом складе одного из аэропортов в Чехии.

Фактчекеры выяснили, что это не более, чем очередной фейк. На самом деле эта фотография не имеет никакого отношения к пандемии COVID-19, коронавирусу и его вариантам.

В мешках, показанных на снимке, содержится полипропиленовая добавка, которую производит итальянская компания Omikron. Похожие упаковки можно найти на официальном сайте компании.

"Предприятие выпускает полипропиленовые и полиамидные добавки, которые используются в промышленности. В частности, их применяют при производстве пластиковых труб, бытовых изделий, мебели, оргтехники и прочего. Медицинские изделия и лекарства компания не производит", - сообщили эксперты портала.

Компания существует на рынке более 45 лет и не имеет отношения к пандемии COVID-19, заключили фактчекеры.

Скриншот: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951090-slitye-v-set-snimki-meshkov-s-nadpisyu-omikron-perepoloshili-kazahstantsev/