Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе

Российская вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот на следующей неделе, передает РИА Новости.
"Минздрав (России) и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", - говорит директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Спутник М", предназначенный для детей от 12 до 17 лет, был зарегистрирован в конце ноября. Официальные лица России заявили, что вакцинация подростков будет на добровольной основе с разрешения родителей.
Препарат от коронавирусной инфекции для детей всех возрастов будет доступен уже в этом году. Об этом ранее сообщил ученый Гинцбург. Помимо этого будет также готова назальная вакцина от COVID-19. Набор добровольцев для клинических испытаний в России начнется уже с середины января.
Также мы писали, что вакцина для детей от COVID-19 будет в форме спрея для безопасности ребенка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950877-vaktsina-ot-covid-19-dlya-podrostkov-postupit-v-oborot-v-rossii-na-sleduyuschey-nedele/