Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе

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Российская вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот на следующей неделе, передает РИА Новости.

"Минздрав (России) и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", - говорит директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Спутник М", предназначенный для детей от 12 до 17 лет, был зарегистрирован в конце ноября. Официальные лица России заявили, что вакцинация подростков будет на добровольной основе с разрешения родителей.

Препарат от коронавирусной инфекции для детей всех возрастов будет доступен уже в этом году. Об этом ранее сообщил ученый Гинцбург. Помимо этого будет также готова назальная вакцина от COVID-19. Набор добровольцев для клинических испытаний в России начнется уже с середины января.

Также мы писали, что вакцина для детей от COVID-19 будет в форме спрея для безопасности ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950877-vaktsina-ot-covid-19-dlya-podrostkov-postupit-v-oborot-v-rossii-na-sleduyuschey-nedele/