До 2216 увеличился суточный прирост зараженных коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 1 494,
- в Алматы – 80,
- в Шымкенте– 141,
- в Акмолинской области –27,
- в Актюбинской области – 34,
- в Алматинской области – 29,
- в Атырауской области – 97,
- в ВКО – 24,
- в Жамбылской области – 46,
- в ЗКО – 24,
- в Карагандинской области – 51,
- в Костанайской области – 3,
- в Кызылординской области – 37,
- в Мангистауской области – 28,
- в Павлодарской области – 39,
- в СКО – 25,
- в Туркестанской области – 37.
Всего в стране подтверждено 999 654 случаев.
Напомним, 9 января, в стране зарегистрировали 2087 случаев заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950370-2-216-zarazhennyh-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/