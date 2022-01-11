Здоровье
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До 2216 увеличился суточный прирост зараженных коронавирусом в Казахстане

Врачи в палате с больным
Иллюстративное фото: Getty Images/ Westend61

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 1 494,
  • в Алматы – 80,
  • в Шымкенте– 141,
  • в Акмолинской области –27,
  • в Актюбинской области – 34,
  • в Алматинской области – 29,
  • в Атырауской области – 97,
  • в ВКО – 24,
  • в Жамбылской области – 46,
  • в ЗКО – 24,
  • в Карагандинской области – 51,
  • в Костанайской области – 3,
  • в Кызылординской области – 37,
  • в Мангистауской области – 28,
  • в Павлодарской области – 39,
  • в СКО – 25,
  • в Туркестанской области – 37.

Всего в стране подтверждено 999 654 случаев.

Напомним, 9 января, в стране зарегистрировали 2087 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950370-2-216-zarazhennyh-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/

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