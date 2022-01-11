До 2216 увеличился суточный прирост зараженных коронавирусом в Казахстане

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За прошедшие сутки зарегистрировано 2 216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 1 494,

в Алматы – 80,

в Шымкенте– 141,

в Акмолинской области –27,

в Актюбинской области – 34,

в Алматинской области – 29,

в Атырауской области – 97,

в ВКО – 24,

в Жамбылской области – 46,

в ЗКО – 24,

в Карагандинской области – 51,

в Костанайской области – 3,

в Кызылординской области – 37,

в Мангистауской области – 28,

в Павлодарской области – 39,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 37.

Всего в стране подтверждено 999 654 случаев.

Напомним, 9 января, в стране зарегистрировали 2087 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950370-2-216-zarazhennyh-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/