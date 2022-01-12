Новые ограничения в Нур-Султане: вышло постановление главного санврача

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санврач Нур-Султана подписала новое постановление о введении карантинных мер на территории столицы. Его текст публикует столичный ДСЭК на своем официальном сайте.

В соответствии с документом, жителям и гостям Нур-Султана необходимо строго соблюдать следующие запреты:

на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения поминок, на обьектах участвующих в проекте Ashyq до 30 человек, а также запрет на организацию и участие в митингах, шествиях, сходах, форумах, семинарах, конференциях и др.;

на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена либо запрещена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation-клубы, бильярдные, океанариум, батуты, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, кроме расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq), концертные залы, филармонии, театры, кинотеатры, караоке, ночные клубы, цирки, выставки.

При посещении общественных мест, в том числе общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Руководителям предпринятий, организаций, субъектам предпринимательства необходимо обеспечить:

переход на дистанционную форму работы не менее 80% административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от наличия вакцинации у сотрудников против COVID-19;

организацию обучения на объектах образования независимо от форм собственности до 31 января 2022 года в дистанционном формате;

организацию работы вузов и колледжей для студентов всех курсов обеспечить с 24 января по 6 февраля 2022 года в формате дистанционного обучения;

организацию работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития до 31 января 2022 года в дистанционном формате обучения;

запрет на проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещений включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому , конференций, семинаров, выставок, форумов, за исключением проведения поминок на объектах участвующих в проекте Ashyq до 30 человек;

конференций, семинаров, выставок, форумов, запрет на проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах и на территории религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.), независимо от участия в проекте Ashyq;

запрет на работу ночных клубов, караоке, концертных залов, филармоний, театров, кинотеатров, цирков независимо от участия в проекте Ashyq;

организацию работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары), независимо от места расположения, при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4 человек, с запретом обслуживания за барными стойками, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно - профилактических мероприятий с установлением графика работы в будние и выходные дни с 7:00 до 20:00 часов, для объектов общественного питания работающих по типу столовых до 22:00 часов.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, то есть сегодня. Со всеми другими ограничениями можно ознакомиться в полном тексте документа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950846-novye-ogranicheniya-v-nur-sultane-vyshlo-postanovlenie-glavnogo-sanvracha/