Стало известно, сколько человек прибыло в Нур-Султан из стран с "омикроном"

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Главный санврач столицы Сархат Бейсенова на брифинге в акимате рассказала, как чувствуют себя пассажиры, которые ранее прибыли в Нур-Султан из стран, где зарегистрирован омикрон-штамм коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

Бейсенова отметила, что в период с 12 декабря 2021 года и по 12 января текущего года из стран, где зарегистрирован штамм "омикрон", в город прибыли 2247 пассажиров.

По ее словам, все прибывшие граждане были направлены на недельную самоизоляцию и медицинское наблюдение. Среди них на момент прибытия не было выявлено больных КВИ.

И лишь потом "омикрон" подтвердился в одной из проб.

"В дальнейшем у одного из них был выявлен новый штамм коронавируса "омикрон" - он (пассажир - прим. ред.) прибыл в столицу 16 декабря с отрицательным результатом ПЦР-теста, но 22 декабря обратился за медпомощью с болью в горле, после был обследован и материал с положительным результатом был направлен нами на секвенирование (расшифровку генома вируса - прим. ред.). По результатам молекулярно-генетических исследований, в одной пробе был выявлен штамм "омикрон".

Отмечу, что пациент ранее был ревакцинирован, в результате чего перенес болезнь в легкой форме и в настоящее время полностью вылечился. Это еще раз доказывает эффективность вакцинации при борьбе с новыми штаммами коронавируса", - добавила Сархат Бейсенова.

Она отметила, что новый омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется по всему миру и для полноценной защиты от нового штамма требуется полный курс вакцинации. Также рекомендована ревакцинация.

"Омикрон-штамм в 5-7 раз более заразен, чем штаммы, которые выявлялись до него, симптомы заболевания проявляются у зараженного человека через день-два, при этом сохраняется высокий риск повторного заражения в краткосрочной перспективе. В этой связи призываю жителей города вакцинироваться и ревакцинироваться против КВИ", - резюмировала главный санврач Нур-Султана.

Напомним, ранее Бейсенова анонсировала новые карантинные ограничения для столицы. В их числе - перевод школьников и студентов на онлайн-обучение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950834-stalo-izvestno-skolko-chelovek-pribylo-v-nur-sultan-iz-stran-s-omikronom/